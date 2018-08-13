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В Турции арестован подозреваемый в организации убийства Андрея Карлова

Политика

Задержанный является членом ФЕТО

Анкара, 13 августа 2018, 15:12 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции задержали человека, подозреваемого в организации убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает 13 августа Anadolu.

Обвиняемый, чье имя не раскрывается, также считается участником организации ФЕТО, признанной в Турции террористической организацией, так как власти страны утверждают, что именно данная организация причастна к попытке военного переворота, произошедшего в июле 2016 года.

Напомним, 16 декабря 2016 года в Турции был убит российский посол Андрей Карлов, преступник был спустя некоторое время ликвидирован полицией, так как оказал сопротивление. По подозрению в организации убийства ранее было задержано в общей сложности шесть человек.

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Политическая жизнь Турции
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