Казахстан и Туркмения обменялись грамотами о стратегическом партнерстве

Актау, Казахстан, , 15:08 — REGNUM Министры иностранных дел Казахстана и Туркмении Кайрат Абдрахманов и Рашид Мередов обменялись грамотами о ратификации договора о стратегическом партнерстве между странами, сообщили 13 августа в МИД Казахстана.

Стороны обменялись грамотами в рамках Каспийского саммита в Актау. Договор вступит в силу 11 сентября 2018 года. Документ устанавливает между странами отношения стратегического партнерства на основе равенства и взаимного доверия.

Напомним, 18 апреля президенты Казахстана и Туркмении Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали двусторонний договор о стратегическом партнерстве.

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