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Тимати могут запретить въезд в Литву

Политика

Тимати, который выступал с концертом в Крыму, открыто поддерживает политику России

Вильнюс, 13 августа 2018, 15:05 — REGNUM  МИД Литвы должен включить российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) в список лиц, пребывание которых в стране является нежелательным. С таким предложением выступил член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас. Информация размещена на сайте парламента.

По мнению депутата, Тимати, который выступал с концертом в Крыму, открыто поддерживает политику России. Также Тимати известен тем, что поддерживает дружественные отношения с президентом России Владимиром Путиным, отметил Касчюнас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Украина и некоторые европейские страны не признают результаты референдума.

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