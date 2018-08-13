В Госдуме не видят угрозы отказа от госпенсий

Москва, , 14:59 — REGNUM Фразу спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможной отмене в РФ института государственных пенсий неверно интерпретировали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Спикер Госдумы не предсказывал исчезновения пенсий в стране в целом, считает парламентарий.

«Думаю, он имел в виду другое, он очевидно отстаивал нынешние позиции правительства по пенсионной реформе и говорил, что есть и гораздо более худшие варианты. То есть, его мысль была такова, что повышение пенсионного возраста повышение позволяет избежать более худшего варианта, так как при таком состоянии бюджета пенсий вообще может не быть», — считает Емельянов.

В целом, с его точки зрения, опасаться отмены государственных выплат пенсионерам не стоит. Наоборот, этот институт будет и дальше развиваться.

«Угрозы отмены госпенсий нет. Весь мир наоборот идёт по пути появления госпенсий. Например, Китай. Поэтому, думаю, что слова спикера Госдумы неверно интерпретировали», — отметил Емельянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство. Речь идёт в частности об увеличении пенсионного возраста до 63 лет для женщин (к 2034 году) и 65 лет для мужчин (к 2028 году). Законопроект поддержали только депутаты фракции «Единая Россия», представители трех других фракций Госдумы проголосовали против. 21 июля в Госдуме пройдут масштабные парламентские слушания по доработке инициативы ко второму чтению.