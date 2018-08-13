Из-за «российской угрозы» Литва меняет политику кибербезопасности

Вильнюс, , 14:58 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 13 августа, приняло новую стратегию кибернетической безопасности, в которой чётко прописаны новые обязательства как госслужб, так и частных компаний, во взаимодействии в политике кибернетического пространства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В документе не говорится «об угрозах со стороны России», однако ранее эту стратегию подготавливал парламент Литвы, где при обсуждении «российская угроза» называлась «главной».

На этом же настаивают литовские спецслужбы: как Департамент государственной безопасности Литвы, так и профильные службы, которые следят за процессами в виртуальном пространстве и за работами кибернетических и информационных систем.

В документе прописывается пять основных целей. Среди них увеличение безопасности систем, оборонного потенциала, борьбы с преступлениями в киберпространстве, поощрение инноваций и так далее. В преамбуле также отмечается, что в последние годы на информационные системы Литвы — как госпредприятия, так и СМИ или частный капитал — совершается всё больше кибератак.

В Литве действительно достаточно часто хакеры выводят из строя различные системы госслужб, после чего власти немедленно объявляют об «агрессии» со стороны России. Правда, не приводят при этом никаких конкретных доказательств. Самый громкий случай произошёл в 2016 году, когда электронная система Сейма Литвы была взломана, а литовские чиновники возложили ответственность за это на Россию, хотя эксперты не привели никаких доказательств. Тогда через интернет-платформу литовского парламента должен был транслироваться Конгресс крымских татар, но трансляцию нарушили.

При этом, для создания системы E-Seimas — сеть электронных ворот парламента — в 2015 году потратили 5,5 млн евро. Спустя год, в мае 2017 года полиция признала, что сайт парламента Литвы, как и большинство министерств, взломали трое несовершеннолетних: два гражданина Дании и один Литвы. Они за восстановление работы систем потребовали выкуп. Правда, о непричастности России тогда литовские СМИ сообщили сухо и не на первых газетных полосах или главных новостях интернет-порталов.

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