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В Казахстане назначен новый заместитель министра энергетики

Политика

Должность занял советник министра энергетики

Астана, 13 августа 2018, 14:56 — REGNUM  Заместителем министра энергетики Казахстана назначен бывший советник министра Сабит Нурлыбай, сообщили 13 августа в пресс-службе главы правительства республики.

Нурлыбай родился в 1967 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт и международный Казахско-турецкий университет им. Ясави. С 1991 года работал на различных должностях в государственных органах республики.

Напомним, 10 августа 2018 года постановлением правительств Гани Садибеков освобожден с должности заместителя министра энергетики Казахстана.

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Политическая жизнь Казахстана
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