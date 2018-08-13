Воздействие мягкой силы Индонезии в Австралии дает свои плоды

Сидней, Австралия, , 14:49 — REGNUM Деятельность Индонезии в 2018 году, проводимая Генеральным консульством Индонезии в Сиднее, Австралия, способствует развитию двусторонних отношений между Индонезией и Австралией, сообщает Antaranews.

«Индонезия и Австралия в настоящее время находятся в процессе улучшения двусторонних отношений и перехода к всеобъемлющему партнерству», — заявил генеральный консул Республики Индонезия в Сиднее, Херу Суболо.

Херу Суболо выразил благодарность всей индонезийской общине в Австралии за организацию Индонезийского базара 2018 года в честь празднования 73-го дня независимости Индонезии.

«Мы, индонезийская община в Сиднее, должны быть в состоянии внести свой вклад в это всестороннее партнерство, способствуя межкультурному диалогу», — заявил консул.

На мероприятии представили традиционную индонезийскую кухню, культуру и искусство. Посетители также могли принять участие в соревновании по поеданию крупука, шахматам и домино.