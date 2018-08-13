В Казахстане мэра Усть-Каменогорска попросили оставить должность

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:44 — REGNUM Аким (мэр) Усть-Каменогорска Куат Тумабаев не имеет морального права оставаться в своей должности, заявил аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Об этом 13 августа сообщает агентство «Казинформ».

Глава региона добавил, что Тумабаев получил предложение написать заявление об уходе по собственному желанию. По словам Ахметова, в ближайшее время будет представлена новая кандидатура акима Усть-Каменогорска.

Напомним, 15 апреля в городе Риддере Восточно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП с участием Тумабаева. Глава Усть-Каменогорска находился в автомобиле BMW Х5, который насмерть сбил молодого человека.

За рулем автомобиля находился заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев. После осмотра места происшествия виновники ДТП уехали, но были задержаны сотрудниками полиции. Тумабаев уехал с места происшествия под предлогом болей в голове.

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