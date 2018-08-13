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Иран представил новую баллистическую ракету

Политика

Тегеран продолжит наращивать свою военную мощь

Иран представил новую баллистическую ракету
Mohammad Hassanzadeh
Иранская ракета

Тегеран, 13 августа 2018, 14:43 — REGNUM  Вооруженные силы Ирана представили новую баллистическую ракету, предназначенную для полета на короткие дистанции, сообщает 13 августа Geo TV.

«Как и было обещано нашему народу, мы не пожалеем никаких усилий для увеличения нашей ракетной мощи, мы и дальше продолжим ее наращивать», — заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

Напомним, после выхода США из ядерной сделки, а также наложения очередных санкций на Исламскую Республику, Тегеран принял решение продолжить свои исследования в области ракетостроения.

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