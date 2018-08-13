Минюст Украины сочинит новый «список Магнитского»

Киев, , 14:37 — REGNUM Украинский аналог «списка Магнитского» предложил создать министр юстиции Украины Павел Петренко в ходе конференции, трансляцию которой вело агентство «Укринформ».

По словам украинского министра, Украина подаёт новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России — в связи с «нарушениями прав осужденных в России украинцев».

«Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением сформировать отдельный санкционный список по аналогу «списка Магнитского», — подчеркнул Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, один из украинских «политзаключённых» — украинский террорист Олег Сенцов, чья вина в подготовке теракта в Крыму была изобличена судом, и который в настоящее время отбывает срок 20-летнего заключения на территории России.

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