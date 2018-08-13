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Во Владимирской области назначен глава управления ФСБ

Политика

Главой УФСБ России по Владимирской области стал Александр Кузьминых

Владимир, 13 августа 2018, 14:29 — REGNUM  Новым руководителем управление Федеральной службы безопасности по Владимирской области стал Александр Кузьминых, который ранее занимал аналогичный пост в Еврейской автономной области. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ведомства. Указ о смене руководства во владимирском УФСБ 9 августа подписал Владимир Путин.

Александр Кузьминых сменил на посту генерал-майора Евгения Столбина. Как сообщил портал «Зебра ТВ», прежний глава управления освобожден от должности в связи с новым местом работы. При этом нового руководителя сотрудникам управления представили еще 10 августа.

Александр Кузьминых родился в 1972 году в Кургане. Он работает в органах госбезопасности с 1995 года. В 2015 году был назначен руководителем управления ФСБ по Еврейской автономной области.

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