Во Владимирской области назначен глава управления ФСБ

Владимир, , 14:29 — REGNUM Новым руководителем управление Федеральной службы безопасности по Владимирской области стал Александр Кузьминых, который ранее занимал аналогичный пост в Еврейской автономной области. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба ведомства. Указ о смене руководства во владимирском УФСБ 9 августа подписал Владимир Путин.

Александр Кузьминых сменил на посту генерал-майора Евгения Столбина. Как сообщил портал «Зебра ТВ», прежний глава управления освобожден от должности в связи с новым местом работы. При этом нового руководителя сотрудникам управления представили еще 10 августа.

Александр Кузьминых родился в 1972 году в Кургане. Он работает в органах госбезопасности с 1995 года. В 2015 году был назначен руководителем управления ФСБ по Еврейской автономной области.