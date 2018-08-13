Киев предложит ЕСПЧ создать свой «список Магнитского»

Киев, , 14:25 — REGNUM Украина намерена предложить свой «список Магнитского» Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает 13 августа «112 Украина».

По его словам, Киев направит шестой иск против России в ЕСПЧ в связи с «нарушением прав» украинских заключенных. Какие именно права украинских террористов «нарушила» Россия, Петренко не уточнил. Между тем он добавил, что Украина вместе с международными «партнерами» разработает «список Магнитского», куда будут включены неугодные Киеву российские чиновники.

Напомним, «невинные» украинские заключенные в России — это террористы, вина которых доказана фактами. Так, украинский кинорежиссер Олег Сенцов планировал теракты в Крыму, за что и был приговорен к 20 годам лишения свободы.

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