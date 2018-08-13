Понедельник, 13 Августа 2018 года
16:00:33 МСК

Китай отверг обвинения в аресте 1 млн уйгуров

Политика

Правозащитники ООН в очередной раз вмешиваются во внутренние дела других государств

Китай отверг обвинения в аресте 1 млн уйгуров
Уйгурская семья

Пекин, 13 августа 2018, 14:31 — REGNUM  Власти Китая отвергли обвинения в задержании 1 млн уйгуров в Синьцзяне, сообщает 13 августа Reuters.

Обвинения были выдвинуты правозащитниками ООН, по мнению которых, уйгуры могут проживать в лагерях для интернированных. По слова представителей Пекина, власти защищают правы и свободы любых народностей Китая.

Напомним, на территории Китая проживает порядка 10 млн уйгуров, исповедующих ислам. Большая их часть расположена в провинции Синьцзян, подобное компактное проживание вызывает беспокойство Пекина, вызванное регулярные акциями протеста в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая высылают германского студента после доклада о правозащитниках

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и ЕС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить