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Саакашвили рассказал о «папке дел» на Порошенко в США

Политика

«Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально»

Киев, 13 августа 2018, 14:19 — REGNUM  В США на президента Украины Петра Порошенко заведены уголовные дела, связанные с его офшорными счетами, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью «Стране.ua».

"С ним не о чем разговаривать. Он никто, — ответил Саакашвили на вопрос, чтобы он сказал Порошенко при встрече. — Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально».

По его словам, в Соединенных Штата президента Украины могут посадить, как бывшего премьер-министра страны Павла Лазаренко, поскольку ФБР «завела на него папку дел». Бывший политик уточнил, что разговаривал с людьми, которые об этом знают. Вместе с тем Саакашвили уверен, что Порошенко не победит на предстоящих выборах президента Украины.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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