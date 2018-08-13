«Мы Донбасс разрушили, а ты, Европа, отстраивай!» — обзор «евроинтеграции»

Андрей Стеценко, , 17:35 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

К концу июля на Украине насчитали первый миллион «безвизовых украинцев» (въехавших в страны ЕС без виз на основании права, предоставленного гражданам Украины в прошлом году). По крайней мере, об этом торжественно сообщил президент Украины Пётр Порошенко. Верится в слова главы Украины с трудом. Напомним, что в первую годовщину «безвиза» Госпогранслужба отчиталась о 555 тыс. пересечениях границы с использованием этого статуса. То есть предлагается поверить, что ещё почти 500 тыс. туристов резко активизировались после этой даты. И за 1,5 летних месяца «безвизом» якобы воспользовались примерно столько же, сколько за предыдущий год.

Государственная миграционная служба рапортует о том, что ажиотаж по поводу оформления биометрических паспортов идёт на убыль. Большинство из тех, кому он необходим, этим документом уже обзавелись (более 3 млн оформлений только в этом году). И сегодня мощности полиграфического комбината, где печатают в т. ч. бланки паспортов, превышают потребности в них.

Порошенко поручил Кабмину усилить интеграцию в Евросоюз в ряде направлений: энергетике, таможне, юстиции и цифровой экономике. Соответствующие соглашения были заключены в июле, во время саммита Украина — ЕС.

Соглашение об ассоциации вынуждает Киев идти на непопулярные меры: осенью украинское правительство вновь поднимет акцизы на алкогольную продукцию. Меньше всего это коснётся коньяков (до +9,5%). Вина подорожают на 4,5−13,5%. Прочий крепкий алкоголь — на 12−14%.

Правительство, конечно, и само радо поднимать акцизы: поступления от алкоголя и сигарет — важные доходные статьи бюджета. Однако основная причина — обязательства перед ЕС: ведь контрабанда алкогольной и табачной продукции с Украины это постоянная головная боль чиновников ЕС. Поэтому в Соглашении была поставлена задача: постепенно довести акциз до таких величин, чтобы сделать контрабанду бессмысленной. Срок исполнения — 2026 год.

Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец разглядела нарушение соглашения об ассоциации с ЕС в медреформе. А точнее — в одном из её аспектов. Региональные центры крови в настоящее время передаются в аренду, что, по мнению народного депутата, разрушает централизованную систему в этой области и грозит Украине потерями стратегических запасов крови. Ну, а связь с ассоциацией здесь простая: в соглашении зафиксировано, что Украина гарантирует своевременный доступ к качественным и безопасным компонентам крови для каждого.

Трудовая миграция

20 июля суд в Греции приговорил двух украинцев к 180 годам заключения. Можно было бы написать, что за незаконную трудовую деятельность, если бы прочие статьи обвинения не перевешивали многократно это нарушение закона. Украинцев обвинили в содействии незаконной миграции 60 человек. А поскольку за каждого мигранта в Греции положен отдельный срок и сроки суммируются, то набежало 180 лет.

На Украине на эту новость никто бы не обратил внимания, если бы один из осуждённых не был музыкантом довольно известной в стране группы «Перкалаба». Теперь коллеги музыканта поясняют украинским СМИ, что он не виноват, его обманули во время трудоустройства, обещая, что тот будет возить туристов на яхте. Только теперь уже объяснять это поздно, приговор вступил в силу.

Это отнюдь не единичный случай. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, предложения о работе на яхтах и круизных лайнерах очень часто камуфлируют перевозку нелегальных мигрантов в Европу:

«Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами. Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах», — рассказала она изданию «Страна.ua».

Капитан круизного лайнера, у которого издание также смогло взять комментарий, добавил подробностей:

«О том, что на борту суден, на которые они устраиваются, перевозят не туристов, а нелегалов, экипажу было известно. Этого никак не скрыть. Отказаться от такой работы могут в любой момент. Обычно зарплата на таких суднах с нелегалами — 1−1,5 тыс. долларов, это немного за тот риск, которому они себя подвергают. Большие бабки — у боссов. А украинцы там на подпевках, при облавах они-то и попадаются, потому так много их в тюрьмах».

Украинские пограничники, в свою очередь, помешали украинцам обогащаться на польской границе: члены преступного сообщества по обе стороны границы переправляли в Польшу сигареты, используя для этого не модные квадрокоптеры, а старенький советский Ан-2.

Между странами Восточной Европы назревает война за законопослушных украинских гастарбайтеров, сообщает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«В связи с тем, что Чехия в два раза увеличила квоту по трудовым визам для жителей Украины, Польша решила нанести ответный удар. Министерство инвестиций и развития Польши пролоббировало принятие решения о выделении 2,9 млрд злотых для привлечение в Польшу из Украины студентов и квалифицированной рабочей силы. Программа стимулирования трудовой миграции с Украины начнет работать с 1 сентября 2018 года и рассчитана до 2025 года. За этот период предполагается выделить из госбюджета Польши 1,6 млрд злотых для выплаты стипендий украинским студентам, которые будут учиться в польских вузах. Кроме этого, будут профинансированы курсы по повышению квалификации для украинцев, которые захотят работать в Польше», — размышляет экономист.

Платит за привлечение мигрантов не только государство. «Вести-Украина» сообщает, что польские банки поощряют работодателей направлять своих работников-украинцев в «нужный» банк, запускают украиноязычные версии сайтов и клиент-сервисы:

«…Восемь крупных финучреждений предлагают языковую поддержку на украинском в колл-центрах».

Логично, что третий год подряд украинцы лидируют по количеству покупки квартир в Польше среди иностранцев: из 264 тыс. квадратных метров жилой площади, купленной гражданами других государств, 70 тыс. квадратных метров пришлось на украинцев (+16% к 2016 году).

«Это не выезд на заработки, это исход», — комментируют новость пользователи соцсетей.

Правда, свои проблемы есть и у Польши. Лояльность банков к языковым потребностям граждан Украины имеет свои причины. 89% гастарбайтеров в Польше имеют среднее или высшее образование, 55% из них заняты на работах ниже своей квалификации — таков результат отчёта OTTO Work Force (одно из из крупнейших международных агентств занятости в Европе). 40% опрошенных украинцев признались, что хотели бы поменять работу на более соответствующую своей квалификации, но не могут этого сделать. Плюс фактор размера зарплаты.

«Ключевую роль, как и в случае эмиграции поляков, играют большие заработки, а они в Германии и в дальнейшем будут в несколько раз выше, чем на нашем рынке», — признаёт президент Work Service SA Мацей Витуцький.

Германия тут упомянута неспроста. Мы уже неоднократно писали о том, что Польша становится для украинцев своего рода перевалочной базой перед рывком в Германию. Пока что это нелегально, и больше всего поляки боятся того, что Германия откроет или хотя бы приоткроет украинцам свой рынок труда. Германия — не Чехия, её козыри полякам побить просто нечем.

А ведь исторически меккой для трудовых мигрантов из Украины была совсем не Польша, а Италия. Это связано с особенностями местного рынка труда. Одна из самых распространённых вакансий — сиделки для пожилого человека, что предполагает проживание в семье. Обнаружить такого работника довольно непросто, а значит, безвиз особой роли тут не играет. Главное — попасть в страну, после чего можно жить там годами.

Объём частных валютных переводов в январе-мае этого года вырос до 4,5 млрд грн (+30% к аналогичному периоду прошлого года), сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. Однако большим переводам из-за границы в НБУ радоваться не спешат. В ведомстве считают, что выезд заробитчан заграницу ускоряет инфляцию и замедляет экономический рост. Александр Охрименко озвучил даже более свежие и впечатляющие данные: 7,7 млрд долл. за I полугодие, однако источник информации он не называет. Напомним, что за весь прошлый год на Украину поступило 10,5 млрд долл. переводов.

Экономика и экспорт

Украина наращивает поставки пива в ЕС, что довольно странно: вроде бы ЕС, куда входят Чехия, Германия и Бельгия, — не самый страдающий от недостатка пива регион. Тем не менее доля Украины в импорте пива в ЕС в 2017 году достигла 3% — это 11 млн литров. Такие данные приводит Евростат. Этот показатель позволил Украине войти в пятёрку наиболее крупных поставщиков хмельного напитка на рынок ЕС. Впрочем, Белоруссия без всякого Соглашения об ассоциации и ЗСТ смогла продать странам ЕС 23 млн литров, заняв 4-е место.

«Евросоюз — рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тыс. украинских компаний работают на европейском рынке», — радуется премьер-министр Украины Владимир Гройсман, уточняя, что 41,7% экспорта Украины приходится на ЕС.

Пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уточняет, что фраза «…более 10 тыс. украинских компаний работают на европейском рынке» совсем не означает, что столько компаний реально экспортируют свою продукцию в Европу. На деле их количество на 2 порядка меньше.

«289 украинских предприятий сейчас имеют право экспорта в страны ЕС, из них — 109 производителей пищевых продуктов, в том числе мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов», — рапортует ведомство.

Для сравнения: к концу июля на Украине насчитывалось 836 компаний, имеющих право экспорта пищевых продуктов животного происхождения.

Однако такой доли (41−42%) украинский бизнес достиг ещё и в прошлом году, так что статистика Гройсмана совсем не сенсационна. В абсолютных величинах экспорт растёт, а вот в относительных перестал. Следовательно, объёмы продукции, которые Украина может продать странам ЕС сегодня близки к максимальным: хоть из штанов прыгай, а больше не продашь.

Есть и другая проблема, о ней правительство традиционно молчит, а мы — традиционно обращаем внимание.

«Действительно экспорт из Украины в ЕС вырос. Если сравнить 5 месяцев 2018 к 5 месяцам 2013 года, то экспорт из Украины в ЕС вырос на 15% или на 1,2 млрд долл. В то же время экспорт Украины в Россию за 5 месяцев 2018 года по сравнению с 5 месяцами 2013 года меньше на 4,7 млрд долл. Вот где проблема. ЕС не компенсировал потерю рынка России», — указывает Александр Охрименко.

Впрочем, локально Украина демонстрирует неплохой прирост продаж. Скажем, в январе-мае Украина продала в ЕС ягод и орехов на 51 млн долл. (+61,5% к аппг).

OpenEU (информационный рупор ЕС на Украине) сообщает, что в 2017/2018 маркетинговом году Украина продала в ЕС 11,632 тыс. тонн яблок — это наибольший показатель за последние 5 лет. Что, впрочем, и не удивительно. Ведь полноценно ЗСТ заработала только с начала 2016 года.

24 июля Пётр Порошенко наложил вето на закон, в котором предлагалось продлить мораторий на экспорт необработанной древесины на 8 лет. Своё решение он объяснил тем, что закон противоречит нормам ВТО, а также правилам зоны свободной торговли с ЕС. Впрочем, действующий запрет пока остаётся в силе.

Забавно, что на решение Порошенко тут же откликнулось посольство Австрии, мол, молодец, Петр Алексеевич, так держать! Дело в том, что в докладе Earthsight (см. предыдущий материал) ясно говорится: до введения моратория 70% экспорта украинской древесины попадало на предприятия австрийского гиганта Holzindustrie Schweighofer (входит в группу Schweighofer и имеет свои корни в австрийском семейном бизнесе с более чем 400-летним опытом работы в деревообработке). Однако и мораторий не помешал. Уже после введения запрета компания Holzindustrie Schweighofer продолжила работать с украинским сырьём. Уж не об этом ли договаривались австрийцы с Порошенко в феврале этого года во время Венского бала?

Earthsight отвечает также и на вопрос, прозвучавший в прошлом обзоре: как так получается, что на зарегулированный донельзя рынок ЕС попадает столько украинской нелегальной древесины — и никто даже не почешется? Европейские компании покупают лес не напрямую, а через цепочку фирм-прокладок. Но сами европейские компании прекрасно знают, что работают именно с украинским деревом: представители Earthsight выходили на европейских гигантов деревообработки и под видом поставщиков из Украины предлагали сотрудничать. Как минимум три компании согласились.

Впрочем, в Государственной фискальной службе заявили, что, по официальным данным, в июле экспорт древесины из Украины сократился до 46 тыс. тонн (-38 тыс. тонн в сравнении с июнем). Вероятнее всего, это связано с «войной», которую правительство объявило нелегальным лесозаготовкам.

«Будут совместные аудит-группы, куда войдут аудит-служба, ГФС, налоговая милиция, служба защиты экономики МВД плюс МинАПК, Геокадастр. Проанализируем и сделаем аудит всего, что было вырублено за последний период времени. И посмотрим по каждому контракту, кто куда что вывозил и под каким видом», — пообещал премьер Гройсман.

Гранты, программы, целевое финансирование

В прошлый раз мы писали о том, что с 2014 года Украина получила 1,75 млрд долл. различных грантов от ЕС и ЕБРР. Показательно, что украинским учёным от этой немалой суммы досталось 1,7 млн долл., т. е. менее 0,1%.

В конце июля скандал разгорелся вокруг гранта хорватского правительства на оздоровление т. н. «детей войны» (детей участников т. н. АТО и перемещённых лиц). Хорватия выделила 33 тыс. долл. на путёвки для детей. Однако журналисты Краматорска узнали на отчётных фотографиях детей местных чиновников:

«Сейчас речь идет как минимум о детях или внуках трех заместителей мэра», — рассказала в эфире ТСН журналистка Мария Романцова.

Заместитель мэра Юрий Люлька не сдаётся, настаивая, что он и его сын — как раз и есть те самые временные переселенцы. Организаторы поездки оправдываются тем, что у многих «обычных» детей с Донбасса не оказалось загранпаспортов.

Украина ещё в прошлом году признала, что не сможет обеспечить жильём временных переселенцев с Донбасса. Поэтому власти в Киеве в одностороннем порядке решили, что жильё для них должны строить… ЕС и США.

«Было бы хорошо, если бы наши западные партнеры, которые столько технической помощи выделяют на различные антикоррупционные структуры и общественные организации, все же помогли нам серьезнее в восстановлении освобожденного Донбасса. Предоставили бы программы помощи для переобучения ВПЛ, создания ними малого бизнеса, построения социального жилья», — заявила на днях во время брифинга вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

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