Антироссийские санкции Трампа: держите меня семеро

Юрий Баранчик, , 14:34 — REGNUM

Обнародованные на прошлой неделе американским Госдепом очередные двухэтапные антироссийские санкции в российском обществе вызвали бурю эмоций, мол, сколько можно? Однако если разобраться в этом вопросе, то окажется, что на самом деле именно к этим санкциям надо относиться весьма спокойно, так как их основная цель — не Россия, ее бизнес или граждане, а американские избиратели.

О чем идет речь. Дело в том, что главнейший вопрос всей современной мировой тактической геополитической ситуации сосредоточен исключительно на одном пункте — победит ли Дональд Трамп на ноябрьских выборах в Сенат и Конгресс США или нет. Если победит — то второй этап объявленных на прошлой неделе Госдепом санкций просто будет отменен за ненадобностью. Если же Трамп проиграет, то нам надо будет готовиться к войне, притом самой настоящей — с ракетами, танками и пушками. Вот в чем вопрос.

Исходя из этого, и давайте попробуем разобраться, зачем Трамп пошел на этот шаг, несмотря на те весьма доверительные отношения, которые стали складываться между лидерами двух сверхдержав — России и США.

Дело в том, что оппоненты Трампа нагнетают антироссийскую истерию в США. И так как они владеют всеми основными источниками трафика, то и задают главный информационный мейнстрим в обсуждении внутриполитической текущей проблематики в США. И такой тоталитарной промывке мозгов отнюдь не мешает частная собственность на СМИ: «черный миропроект» дал команду — частники выполнили.

То, что в США умерла свобода слова, мы показали в статье от 7 августа «Предчувствие войны: Запад восстанавливает тотальную цензуру», в которой речь шла о том, что ведущие западные технологические компании — Facebook, Apple, Spotify и YouTube — удалили контент, связанный с самым популярным политическим блогером США — Алексом Джонсом, который является сторонником Трампа. Вот так вместо конкуренции идей «демонократы» просто выпиливают отовсюду неудобный им контент, с которым они не могут справиться легитимными методами. Так не действовала даже царская охранка.

Соответственно, в этих условиях Трампу надо перехватывать внутриамериканскую политическую повестку. И он пользуется теми средствами, которые давали эффект и ранее, — типа бомбардировки Сирии ракетами «Томагавк» или «жесткой» линией в отношении Северной Кореи и ее ядерной программы. Избиратель Трампа, несмотря на всю критику неоконов, спокойно потреблял этот пропагандистский продукт, и Трамп увеличивал свой рейтинг, несмотря на ни что.

Вот и в этом случае, исключительно с целью решения главнейшей тактической проблемы в виде выигрыша своими сторонниками ноябрьских выборов в нижнюю и верхнюю палату американского парламента, Трамп и устроил это очередное громкое шоу.

Да, рубль пошел вниз, да, в общем и целом стало более неспокойно. Однако если Трамп решит свои задачи и избиратель проголосует за его кандидатов в Сенат и Конгресс, то в целом мир станет более безопасным — мы реально отойдем от пропасти Третьей мировой войны. Если же Трамп ноябрьские довыборы проиграет, то нам надо будет думать не о том, как выжить под санкциями, а о войне.

Поэтому, прекрасно понимая, ту ситуацию, в которой находится Трамп, и ту игру, которую он ведет, Владимир Путин, в отличие от Дмитрия Медведева, который в очередной раз говорит невпопад об экономической войне, — она идет, кстати, уже очень давно — не нагнетает ситуацию, потому что он прекрасно видит ту очень плохую альтернативу, которая возникнет в случае поражения Трампа в ноябре.