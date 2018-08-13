Французское СМИ: Русофобия в ЕС сродни «рефлексу Павлова»

Париж, , 13:31 — REGNUM Иоахим Имад, президент суверенной ассоциации «Критика европейского разума», рассмотрел ситуацию о растущей русофобии в Европе в статье французской газеты «Le Figaro», реагируя на обвинения во вмешательстве России в дело Беналля. Он видит в этом симптом раздражительности западных элит в отношении России и признак политического кризиса, который все чаще сводится к манихейской борьбе в неолиберальных обществах (манихейский бред — наиболее остро протекающая разновидность антагонистического бреда — прим. ИА REGNUM ).

Как пишет Имад, несмотря на окончание холодной войны и на «историческую победу Запада над коммунизмом, опасения по поводу России сохраняются. Описывая современный образ России в дискурсе основных западных политиков, он отмечает, что Россия очень часто представляется «как разрастающаяся держава, всегда склонная к заговорам против хрупких и усталых западных демократий».

Как отмечает президент ассоциации, обвинений в сторону Москвы о каком-либо вмешательстве «целый легион»: и поддержка Дональда Трампа, и вклад в референдум по Brexit, и подъем движения за независимость в Каталонии, а также вмешательство во французскую президентскую кампанию против Макрона. На этой неделе добавилось новое подозрение в отношении России: «волнение вокруг Бенналя —результат цифровой активности России, желающей искусственно раздуть полемику» (читай: посеять панику внутри французского общества — прим. автора). Таким образом, автор статьи приходит к выводу, что все перипетии, обрушившиеся на западные элиты и на неолиберальный порядок, видятся Западу как бы «следствием подлых российских маневров».

С другой стороны, автор подчеркивает, что не надо быть «наивным и отрицать существование сетей российских влияний в Европе или США, ведь было бы абсурдно для великих держав полагаться только на одну мягкую силу для защиты своих жизненно важных интересов за рубежом». Однако, по мнению Иоахима Имада, проблема заключается в том, что обвинения в адрес России, которые возникают на основе принципа «рефлекс Собаки Павлова», часто нечестны, так как «способность России оказывать влияние постоянно завышается западными элитами».

Автор статьи настаивает, что Запад игнорирует такие факты, как: «военный бюджет РФ, который почти в десять раз ниже, чем у НАТО, демографический спад, недостаточно диверсифицированная экономика и чрезмерная зависимость от нефти». В связи с чем, Россия не имеет «империалистических амбиций, ни средств на их осуществление». Вместо этого И. Имад подчеркивает, что проводимая Москвой политика «направлена на защиту своих интересов в своем регионе, и на создание равновесной силы в современном международном порядке». Он также напоминает, что некоторые страны при вмешательстве за границу, могут зайти гораздо дальше, чем та же Россия, в качестве примеров ссылаясь на вторжение в Ирак и свержение Каддафи в Ливии.

Подводя итог, президент ассоциации «Критика европейского разума» Иоахим Имад делает вывод, что «стратегия по обвинению Кремля во всех бедах направлена на то, чтобы оправдать ошибки западных элит и не допустить возникновения сомнений относительно последствий от принятых ими политических решений».