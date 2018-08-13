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МИД РФ: санкции США из-за «химоружия» наносят ущерб авторитету ОЗХО

Политика

США в очередной раз продемонстрировали пренебрежительное отношение к международно-правовой системе

Москва, 13 августа 2018, 13:29 — REGNUM  Обвиняя Россию в «применении химического оружия» в привязке к «делу Скрипалей», Соединенные Штаты Америки наносят ущерб авторитету Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), говорится в заявлении, опубликованном 13 августа на сайте Министерства иностранных дел России.

В ведомстве напомнили, что 8 августа Вашингтон объявил о предстоящем введении антироссийских санкций, обвинив Москву в применении химоружия в британском городе Солсбери. При этом никаких доказательств этому представлено не было.

«Нынешние действия Вашингтона представляют угрозу целостности КЗХО (Конвенции по запрещению химоружия) и наносят ущерб авторитету Организации по запрещению химического оружия», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве, отметив, что Россия самым тесным образом сотрудничала с этой организацией в рамках выполнения нацпрограммы по ликвидации химарсенала.

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В МИД РФ добавили, что таким образом США в очередной раз продемонстрировали пренебрежительное отношение к международно-правовой системе и целенаправленно проводят курс на размывание международной разоруженческо-нераспространенческой архитектуры.

Напомним, ранее Конгресс США заявил о том, что готовит новый пакет антироссийских санкций, одним из поводов для введения которого является якобы причастность Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что никакого повода для введения санкций из-за «дела Скрипалей» у США не было, так как каких-либо свидетельств о причастности Москвы к инциденту в Солсбери нет.

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МИД России
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