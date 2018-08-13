Kronen Zeitung: Израиль увеличивает число женщин в кибервойсках

Тель-Авив, , 13:27 — REGNUM Израиль нуждается в большем количестве женщин на службе в системе кибербезопасности, пишет газета Kronen Zeitung 13 августа.

Полковник Талия Гацит сидит перед прессой в светло-зеленой униформе за огромным письменным столом, за ней — израильский флаг. Гацит — командир центрального киберподразделения «Мамрам». Она стала уже третьей женщиной во главе этого престижного подразделения.

Тем не менее, женщины остаются меньшинством в киберподразделениях, которые считаются карьерным трамплином в Израиле. «В израильской области высоких технологий и в армии недостаточно женщин на руководящих постах», — говорит Гацит.

Эта страна является пионером в области информационных технологий и кибербезопасности. Но с успехом приходят проблемы: основная — цифровая трансформация. По словам Гацит, техническое развитие происходит настолько быстро, что не хватает обученного персонала.

Любой, кто будет нанят на службу в одном из высокотехнологичных подразделений армии, может надеяться на блестящую карьеру. В гражданской жизни эти люди будут иметь преимущество, говорит основатель старт-апа Fincheck Рут Полячек. Во-первых, у них появится сеть важных знакомств в виде бывших начальников и товарищей, а во-вторых, подобная служба является «знаком качества».

24-летняя капитан по имени Шай (ей не разрешено раскрывать свою фамилию прессе) до службы в армии изучала физику и информатику. Сейчас она уже возглавляет военную лабораторию Data Science. Созданная в 2014 году лаборатория специализируется на разработке программного обеспечения и приложений, предназначенного для улучшения обмена информацией между разведкой и войсками. В его состав входят около 400 ИТ-специалистов, 75% из которых — мужчины.

Капитан не может поделиться особенностями своей работы, но рассказывает, что для занятия этой должности ей пришлось прослужить шесть лет в армии. Она уточняет лишь, что в ее работе предполагается фильтрация выборочной информации из множества визуальных данных.

Газета «Гаарец» пишет, что израильские высокотехнологичные подразделения, в первую очередь легендарное разведывательное подразделение 8200, находятся на одном уровне с американскими элитарными университетами Массачусетс, Гарвард и Стэнфорд.

Учредителями таких компаний, как Check Point Software Technologies, Palo Alto Networks, CyberArk, NSO и Imperva, являются бывшие сотрудники легендарного подразделения 8200 (на иврите Yehida Shmone Matayim). У них есть целый ряд специальных навыков, в том числе высокая трудовая этика и систематическая работы, объясняет Полячек.

Для нее важно продвижение работы женщин и девушек, поэтому она создала организацию She codes. Организация имеет 35 филиалов по всему Израилю и занимается подготовкой женщин-программистов.

Полковник Талия Гацит участвует в программе She Shark. В ее рамках регулярно встречаются 16 молодых женщин-офицеров из различных высокотехнологичных подразделений, чтобы развивать лидерские навыки и в будущем занять руководящие посты. Гацит отмечает, что в последние два года около половины слушателей курсов по программированию составляли женщины, а на курсах кибербезопасности — около 36%.