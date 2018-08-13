Глава МИД Турции призвал США оставаться верным союзником

Анкара, , 13:19 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Соединенные Штаты быть надежным и верным для Анкары союзником по НАТО, сообщает 13 августа Anadolu.

«Мы ожидаем, что США будут верны своим традиционным дружеским отношениям к нам и НАТО», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, в настоящее время в отношениях между США и Турцией существуют значительные сложности, вызванные арестом американского священника на территории Турции и ответными санкциями в отношении некоторых турецких министров.

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