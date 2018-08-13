Стало известно, в какую сумму Хакасии обойдутся выборы главы

Абакан, , 13:06 — REGNUM На выборы, которые пройдут в Хакасии 9 сентября 2018 года, из республиканского бюджета планируют потратить порядка 40 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 августа, сообщил председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин.

В том числе выборы главы Хакасии обойдутся ресбюджету в 19 млн рублей. Это сумма без учёта второго тура.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — пройдут выборы главы республики. За эту должность поборются действующий руководитель региона Виктор Зимин («Единая Россия»), депутат горсовета Абакана Валентин Коновалов (КПРФ), директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар («Партия роста»), предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

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Кроме того, в Хакасии 9 сентября выберут депутатов Верховного совета (парламента), депутатов горсовета Абакана, главу Абакана, главу Саяногорска.

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