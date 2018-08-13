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Суд продлил срок домашнего ареста для экс-главы «Татфондбанка»

Политика

Срок продлён до 16 ноября 2018 года

Казань, 13 августа 2018, 13:03 — REGNUM  Бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину суд продлил срок домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарии.

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В пресс-службе инстанции отметили, что срок домашнего ареста для Мусина продлён до 16 ноября 2018 года. Ранее сообщалось, что экс-председатель правления Татфондбанка проходит фигурантом по ряду уголовных дел, ущерб по которым превышает 50 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка, а 11 апреля Арбитражный суд Татарии признал финансово-кредитную организацию банкротом.

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Дело «Татфондбанка» и банковский кризис в Татарии
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