Епископы США заявили о «нравственном крахе» в Церкви

Станислав Стремидловский, , 13:53 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 6 — 12 августа 2018 года стали: папа Франциск и изменение катехизиса; зачем патриарх Кирилл едет в Стамбул; украинские униаты всё борются за человечество; российские ветераны восстановили сирийский монастырь; католическая молодежь в Германии против призыва в армию; Венгрия не идет на уступки Украине и другое.

Сообщение о внесении папой Римским Франциском изменений в катехизис Католической церкви по вопросу о смертной казни («смертная казнь неприемлема, поскольку она посягает на неприкосновенность и достоинство человека» — ИА REGNUM ) вызвало оживленные дебаты во всем мире, передает Vatican News (Ватикан). Любое развитие вероучения в истории Церкви вызывает не только согласие или конструктивную критику, но также сопротивление и отвержение. Сегодня может наделать шума какое-либо примечание к апостольскому увещанию Amoris laetitia или новое учение о смертной казни, но, оглядываясь назад, окидывая взглядом две тысячи лет христианства, мы замечаем, что многое сильно изменилось, и теперь мы принимаем все эти изменения как нечто само собой разумеющееся. Факт остается фактом: любое изменение вполне может привести к соблазну и смущению. Достаточно почитать Библию, чтобы понять, какой путь был пройден. Сегодня мы, например, в ужасе от некоторых повелений, данных Богом Моисею. В Книге Левита (глава 20) Вседержитель приказывает убивать идолопоклонников, прелюбодеев, содомитов, кровосмесителей; и даже те, кто плохо относятся к своему отцу или матери, должны быть преданы смерти. Подумаем о травме, пережитой ранними христианами, которые обратились из иудаизма: сколько мужества им потребовалось, чтобы отказаться от фундаментальных законов своего народа, например, обрезания! Сколько потребовалось открытости ума и духа, чтобы принять в Церковь язычников, что тогда считалось совершенно недопустимым! Вспомним о пути Церкви, когда во время первых Вселенских соборов она устанавливала основы христианских истин, начиная с Пресвятой Троицы и христологических догматов. Сколько борьбы против ересей было в этот период под девизом Extra ecclesiam nulla salus («Вне Церкви нет спасения»), а значит, нет рая для некрещеных. Тем не менее, мало-помалу возникает более глубокое понимание этого положения. Как известно, борьба с еретиками, с инакомыслящими внесла ужасные последствия в мировую историю: религиозные войны, сожжения, инквизиция. Хотя многие черные легенды, распространяемые антикатолической пропагандой, были развенчаны историками, давайте не будем оправдываться: Церковь, дитя своего времени, часто разделяла менталитет своего времени. Скандалы, вызываемые развитием вероучения, скрывают центральную проблему веры: неизменный закон дает безопасность и власть человеку, который имеет таким образом возможность контролировать свое религиозное поведение, а также манипулировать требованиями Божественных норм. Закон, который развивается, отнимает эту власть и передает ее в руки другого. В этом заключалась огромная битва Иисуса с фарисеями.

Епископы США заявили о «нравственном крахе» в Церкви. Архиепископ Вашингтонский кардинал Доналд Уильям Вюрл вновь выступил с предложением создать в США специальную епископскую комиссию для предотвращения сексуальных злоупотреблений малолетними со стороны духовенства. Суть работы этой комиссии будет заключаться в сборе и оценке обвинений или сведений о беспорядочном сексуальном поведении духовенства, о котором епископы будут информировать апостольского нунция и Святой престол. Тем временем епископ Гаррисберга Роналд Уильям Гейнер обратился к верующим с открытым письмом, в котором сообщает о болезненных итогах внутреннего расследования случаев злоупотреблений несовершеннолетними со стороны 71 представителя клира этой епархии. Согласно обвинениям, эти случаи имели место начиная с 1947 года. Епископ принял решение обнародовать список обвиняемых. Гейнер собирался сделать это еще два года назад, однако прокурор потребовал соблюдать конфиденциальность, чтобы обеспечить позитивный ход следствия. Президент Конференции католического епископата США (USCCB) кардинал Дэниел ДиНардо публично заявил о «нравственном крахе внутри Церкви». Речь идет не только о вине преступников, но и молчании иерархов, которые не смогли защитить вверенных им детей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл готовится посетить в Константинополе своего брата, патриарха Варфоломея, сообщает Vatican insider (Турин, Италия), primus inter pares («первого среди равных») глав Православных церквей. Встреча запланирована на 31 августа в преддверии «расширенного» синода Константинопольского патриархата, который собирается раз в три года. Разговор патриархов может ознаменовать поворотный момент в отношении «украинского вопроса», который уже давно занимает две Церкви в их каноническом и экклезиологическом споре между о будущем православия на Украине. В этой республике политики и церковные деятели настойчиво просят Константинопольский патриархат дать одобрение национальной Православной церкви, полностью независимой от Московского патриархата. В то время как ведущие представители русского православия, например, митрополит Волоколамский Иларион, прогнозируют, что «прольется кровь» в случае создания независимой Православной церкви, процесс учреждения которой поддерживает нынешнее политическое руководство в Киеве (как следствие, можно ждать раскола и захватов в епархиях и приходах, относящихся в настоящее время к автономной Украинской православной церкви Московского патриархата). В недавнем прошлом Константинопольский патриархат и Московский патриархат уже переживали трудные времена из-за разногласий, связанных с вопросами юрисдикции Церквей и православных общин на постсоветском пространстве. Но до сих пор они находили способ наладить отношения. Неудачная попытка Московского патриархата бойкотировать Всеправославный собор, созванный патриархом Варфоломеем на Крите в 2016 году, расширила раскол. Теперь «украинский вопрос» рискует отразится на евхаристическом общении, которое скрепляет Православные церкви. Идея вновь начать с критского Всеправославного собора может стать хорошей возможностью для возвращения на правильный путь.

Церковные наблюдатели и дипломаты допускают раскол «православной церковной семьи» на два блока во главе с Константинополем и Москвой, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Они уже появились в вопросе о Всеправославном соборе на Крите, созванном константинопольским патриархом в 2016 году. Варфоломея поддерживает, в частности, Румыния, а Кирилла — Сербия и второй «князь Православия», патриарх Александрийский Тавадрос II. В ноябре в Бухаресте должен был бы пройти саммит патриархов. Предполагалось, что они приедут на освящение нового собора Бухареста, что ознаменовало бы воссоединение Варфоломея и Кирилла после почти трех волнующих лет. В румынскую столицу готовились приехать все главные православные пастыри. Ожидалось, что Великий Синаксис в Бухаресте стал бы продолжением диалога, начатого в 2016 году Всеправославным собором, к чему подключились бы критики встречи на Крите — антиохийцы, русские, болгары и грузины. Темой его могли стать переговорах о спорных вопросах церковной компетенции и предоставления автокефалии Церквям в контексте Украины и Македонии.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук выступил на собрании американской католической организации «Рыцари Колумба», рассказывает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Среди прочего, он заявил о том, что «война (на Украине — ИА REGNUM ), по сути, уже вызвала наибольшую гуманитарный кризис на европейском континенте после окончания Второй мировой войны. И все же она является тихой и забытой войной. Поскольку это является «замороженным конфликтом», никто больше не говорит громко о войне на Украине. Внимание СМИ было смещено, как это часто бывает, на другие конфликтные зоны в мире. Но мы призываем международное сообщество не игнорировать и не оставлять нас наедине с нашим агрессором, страной, которая игнорирует международный порядок и не уважает все международные договоры, которые гарантируют неприкосновенность современных государственных границ». Что касается «Рыцарей Колумба» на Украине, то они «очень помогли мобилизовать украинцев на помощь людям, которые нуждаются в помощи… Рыцари в Ивано-Франковске, на Западной Украине, продолжают организовывать летние оздоровительные лагеря для раненых солдат, ветеранов войны и их семей. Рыцари занимаются семьями наших погибших воинов и посещают раненых бойцов в военных госпиталях». Далее архиепископ Шевчук призвал: «Пожалуйста, помните: это не только наша война — это война за человечество!».

Православный монастырь святой Феклы, расположенный в сирийском городе Маалула, в скором времени вновь будет открыт для посещения паломников и туристов, пишет Agenzia Fides (Ватикан). Работы по его реконструкции близятся к завершению. Маалула была освобождена от боевиков в 2014 году, после чего началось восстановление города и монастыря. Важный вклад внесла российская ветеранская организация «Боевое братство». Российские издания сообщают, что монахини уже вернулись в монастырь, который восстановлен на 90%, остальное планируют доделать в ближайшие недели.

Хорошие новости для Ливана из Ватикана, передает Terrasanta.net (Милан, Италия), Святой престол возвращает эту страну в официальный список паломничества на 2019 год. Ватикан каждый год указывает около двадцати стран, в основном европейских, в качестве мест, куда стоит поехать паломникам. Ливан в нем отсутствовал в течение двенадцати лет. Ливанский президент Мишель Аун поднял этот вопрос в 2017 году во время своего официального визита в Ватикан. Стабилизация ситуации в стране способствовала положительному решению. Подобно Египту или Иордании, упомянутый раз сто в Библии Ливан, является тем государством, религиозный туризм для которого полезен для экономики. Решение Святого престола обнародовано в нужное время — спустя несколько дней после запуска первого бесплатного приложения (Holy Lebanon) для религиозного туризма в Ливане. Оно включает в себя подробную информацию о местах христианского поклонения, мусульманах, святых, праздниках, а также национальной кухне.

Немецкая католическая молодежная ассоциация (BDKJ) выступает против возвращения обязательной военной службы в Германии, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). В настоящее время нет необходимости насильственно принуждать молодых людей к военной службе, считает председатель Ассоциации Томас Андоне. По его мнению, ввести такое обязательство могли бы «чрезвычайные интересы политики безопасности». Чего нет с момента окончания конфликта между Востоком и Западом. BDKJ также выступает против обязательной гражданской службы для молодежи, она должна участвовать в ней только добровольно. Напомним, что в Немецкую католическую молодежную ассоциацию входит 660 тысяч человек.

Политика двух стран, граничащих с Россией, вызывает очень негативную реакцию в Москве, которая видит, что ее контроль над бывшим «советским» миром ускользает, пишет AsiaNews (Рим, Италия). 28 июля был арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян вместе со своим соратником генералом Юрием Хачатуровым. Их обвиняют в применении насилия против демонстрантов в 2008 году. 2 августа парламент Молдавии вызвал недовольство, предложив внести изменения в конституцию, включающие так называемый «европейскую скрепу», то есть конституционную ориентацию страны на укрепление отношений с Европейским союзом, что на Украине привело к беспорядкам и внутренним конфликтам. Недавняя «бархатная революция» в Армении привела к власти Никола Пашиняна, который лично пережил репрессии 2008 года. Арест пророссийского экс-президента Кочаряна стал кульминацией масштабной кампании по борьбе с коррупцией в Армении, которая даже привела к требованиям отставки католикоса Армянской апостольской церкви Гарегина II, находящегося у власти с 1999 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал критику в адрес руководства Армении за арест Кочаряна и Хачатурова. На карту поставлен союз между Ереваном и Москвой, которая в основном благодаря руководству Кочаряна фактически контролирует экономику кавказского соседа. Те же ставки имеют место в Молдавии. Реформа, одобренная парламентом, является сигналом для Брюсселя и пощечиной Москве. Но все это происходит в стране, глубоко разделенной между пророссийскими и проевропейскими силами. Молдавия, как и Армения, готовится к парламентским выборам и ожидает развязки в феврале 2019 года. Фаворитами называют социалистов, которые пытаются собрать воедино две души страны, но пока рано делать прогнозы о победителях.

Решение Киева разместить 128-ю горную пехотную бригаду в закарпатском городе Берегово подлило масла в огонь, который уже много лет разделяет две географически близкие к нам страны, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Новый украинский закон об образовании и острое выступление Венгров в защиту своих соотечественников — граждан Украины вновь открыл спор об отношении Киева к национальным меньшинствам. Будапешт обещает, что не допустит членства Украины в НАТО и ЕС, украинские политики предупреждают, что Закарпатье может разделить судьбу Крыма и Донбасса. На обвинения Будапешта власти в Киеве отвечает риторикой, часто используемой против своих внутренних и внешних врагов, обвиняя Венгрию в поддержке политики президента России Владимира Путина в отношении Украины. Между тем, недавно украинской министр обороны Степан Полторак обсудил с губернатором Закарпатской области Геннадием Москалем вопрос развития военных баз в Берегово, Мукачево и Ужгороде, зная, что в марте этого года самоуправление первого из перечисленных городов проголосовало против размещении на его территории новых украинских воинских подразделений. Стоит отметить, что в Берегово живут в основном венгры. Заявления о размещении бригады горной пехоты Будапешт воспринял как попытку давления на украинских венгров и демонстрацию силы, направленную против правительства Виктора Орбана, в выступлениях которого вопрос венгерского меньшинства за рубежом постоянно присутствует. Решимость Будапешта подчеркивает назначение министра, ответственного за развитие Закарпатской области, что Киев воспринимает как шаг в направлении поддержки сепаратистских движений. Находясь под давлением украинских националистов, команда президента Украины Петра Порошенко не демонстрирует волю идти на уступки в вопросе подхода к национальным меньшинствам. Поляки на Украине ощущают это на примере пассивности украинских властей в вопросах возврата имущества, принадлежащего Римско-католической церкви. Киев обвиняет Будапешт в том, что он оказывает давление на Украину, чтобы угодить Москве и получить новые контракты и инвестиции для Венгрии. Украинцы рассчитывали, что риторика Орбана будет стихать после завершения избирательной кампании. Однако венгерские власти показывают, что концентрация внимания на положении их соотечественников на Закарпатье остается важной проблемой и они не намерены идти по пути уступок в отношении Киева.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.