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За прошедшую неделю в Турции арестовали 312 человек, связанных с ФЕТО

Политика

ФЕТО считается в Турции террористической организацией

За прошедшую неделю в Турции арестовали 312 человек, связанных с ФЕТО
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
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Анкара, 13 августа 2018, 12:50 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции арестовали за прошедшую неделю 312 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 13 августа Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, а ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

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Попытка военного переворота в Турции
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