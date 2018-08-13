За прошедшую неделю в Турции арестовали 312 человек, связанных с ФЕТО

Анкара, , 12:50 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали за прошедшую неделю 312 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 13 августа Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, а ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

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