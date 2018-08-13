Польша заинтересовалась новым украинским танком

Киев, , 12:44 — REGNUM Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный аналитик Сергей Згурец заявил, о начале военных испытаний модернизированного украинского танка Т-72АМТ. По его словам, за ходом испытаний следит военная делегация из Польши. Об этом Згурец написал 13 августа на своей странице в Фейсбуке.

«У поляков стоит задача модернизации значительного количества собственных Т-72, которыми будут оснащаться новые бригады территориальной обороны. Отдельные решения, которые были реализованы специалистами Киевского бронетанкового завода, полякам понравились. Поэтому есть надежда, что Т-72АМТ будет иметь как украинские, так и международные перспективы», — добавил Згурец.

На видео представлен один из этапов испытаний Т-72АМТ — стрельба управляемой ракетой «Комбат». Ранее такой возможности Т-72А не имел.

Он сообщил, что модернизированный танк получил новую защиту, двигатель, огневые возможности, командную управляемость.

«На одном из военных полигонов ВС Украины продолжаются испытания танка Т-72АМТ. Это глубокая модернизация Т-72, «ашки». Проект реализован Киевским бронетанковым заводом в тесном сотрудничестве с Министерством обороны — а именно, с Центральным бронетанковым управлением ВС Украины. Модернизация охватывает все составляющие — защищенность, мобильность, огневые возможности, командную управляемость», — сообщил Згурец.

«Новый вид танка, среди прочего, предусматривает установление на танк приборов ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночного прицела 1К13 с возможностью ведения огня управляемой ракетой «Комбат», двигателя В-84−1 вместо В-46, новой динамической защиты, радиостанций Aselsan, навигационной системы СН-3003 «Базальт»; ведущих колес с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80», — добавил Згурец.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в сети интернет появились фото первой украинской колесной самоходной артиллерийской установки калибра 155-мм «Богдана». САУ Новая артсистема смонтирована на колесном шасси 6×6 от «КрАЗ», с двойной бронированной кабиной. Артиллерийская часть со стволом украинского производства, автоматизированной системой развертывания и наведения, а также автоматом заряжания на шесть выстрелов, расположенным в задней части шасси. Заявленная дальность выстрела осколочно-фугасным зарядом — более 40 километров, активно-реактивным — более 50.

Напомним, 9 августа государственная акционерная холдинговая компания «Артем» (входит в состав госконцерна «Укроборонпром») анонсировала запуск серийного производства дефицитных боеприпасов для украинской армии, в частности, снарядов калибра 152 мм.