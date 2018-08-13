Киев призвали построить вокруг Крыма «свой Суэцкий канал»

Киев, , 12:33 — REGNUM Эксперт Валерий Бебик предложил Киеву проложить между Черным и Азовским морями украинский морской канал, который создаст конкуренцию Керченскому проливу и позволит Украине зарабатывать деньги на транзите. Об этом Бебик заявил 13 августа в эфире телеканала «112 Украина».

«В свое время Суэцкий канал значительно сократил термин прохода кораблей вокруг Африки. Надо провести свой Суэцкий канал из Азовского моря в Черное море. Таким образом, украинские корабли не будут зависимы от Крымского моста, который ограничил прохождение многотоннажных кораблей в наши порты, в Мариуполь. По этому каналу смогут заходить корабли НАТО в рамках совместных учений», — сказал Бебик.

По его словам, будущий канал может пройти по территории Запорожской и Херсонской областей.

«Нужно взять целевой кредит в Европейском союзе, в Международном валютном фонде. Канал — это же не бесплатная дорога. Корабли, которые проходят через Панамский канал, через Суэцкий канал платят деньги. В бюджеты стран идут большие деньги», — добавил Бебик.

При этом он призвал украинскую дипломатию уговорить Турцию заблокировать Дарданеллы для прохода российских кораблей.

«Военных сил для морской войны у нас нет ни на Черном море, ни на Азовском море… Украине нужно работать с Турцией, которая контролирует Дарданеллы. Украинская дипломатия должна работать с Турецкой Республикой, чтобы российские корабли там не проходили. Эрдоган хочет восстановить Османскую империю. Ему это не очень удается, поскольку лира упала в три раза и пошли торговые войны. Он чрезмерно радикализировал исламский фактор в политике… Вы посмотрите, как поменялась позиция Вселенского патриарха», — подытожил Бебик.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа во время посещения Донбасса секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поручил усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.