В Турции за неделю «нейтрализовали» 47 курдов

Анкара, , 12:25 — REGNUM Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» за прошедшую неделю 47 членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 13 августа Anadolu.

Власти Турции часто используют термин «нейтрализован» по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен, а также сдавшемуся добровольно.

Среди членов РПК 35 человек были убиты, девять сдались в плен, а трое были арестованы.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Дамаск выдал ордера на арест делегации сирийских курдов