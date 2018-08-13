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В Турции за неделю «нейтрализовали» 47 курдов

Политика

35 из них были убиты

Анкара, 13 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» за прошедшую неделю 47 членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 13 августа Anadolu.

Власти Турции часто используют термин «нейтрализован» по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен, а также сдавшемуся добровольно.

Среди членов РПК 35 человек были убиты, девять сдались в плен, а трое были арестованы.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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