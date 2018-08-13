Аятолла Хаменеи: Неэффективное управление вредит Ирану больше чем санкции

Тегеран, , 12:16 — REGNUM чНеэффективное управление экономикой страны вреди Ирану намного больше, нежели введенные США санкции, заявил 13 августа верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, сообщает британское агентство Reuters.

«Большее чем санкции [США] давление на простых граждан Ирана оказывает неэффективное управление экономикой», — отметил он.

«Я зову это не предательством, а значительной ошибкой в управлении», — добавил он.

Напомним, ранее в силу вступили санкции США против Тегерана. Это случилось после того, как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, достигнутой в 2015 году.

В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф исключил возможность встречи между Тегераном и Вашингтоном после восстановления санкций США против Ирана