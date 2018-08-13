У губернатора Югры появилось два новых заместителя

Ханты-Мансийск, , 12:12 — REGNUM В Югре продолжается обновление команды главы региона. Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала 13 августа распоряжение об отставке своего заместителя Дмитрия Шаповала, курировавшего строительную сферу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

На место Дмитрия Шаповала, покинувшего пост с традиционной формулировкой «по собственному желанию», назначен первый заместитель директора окружного департамента по управлению государственным имуществом Андрей Зобницев.

Днями ранее по собственному желанию покинул пост директор департамента строительства ХМАО Руслан Цыганенко. Временно исполняющим обязанности главы департамента стал его зам Рустам Сафин.

Кроме того, на должность заместителя губернатора Югры и одновременно директора департамента экономического развития с 13 августа 2018 года назначен Николай Милькис, работавший в Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ, ранее возглавлявший ОАО «Корпорация развития Калужской области» и ОАО «Корпорация развития Московской области». Отметим, что его предшественник Павел Сидоров покинул пост в начале июня 2018 года.

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