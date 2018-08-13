Украине не стоит обострять ситуацию в Черном и Азовском морях — депутат

Киев, , 12:00 — REGNUM Украине нельзя провоцировать военную эскалацию в Черном и Азовском морях, поскольку у России сильный флот. Об этом 13 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил внефракционный депутат Сергей Мельничук.

«Как только начнем что-то делать имеющейся группой катеров, это ничего не даст. Россияне будут применять силу — на силу будет сила. У россиян больше силы и присутствия в Азовском и Черном морях, поэтому мы ничего не сможем сделать», — пояснил Мельничук.

Депутат также предостерег Киев от привлечения к морскому противостоянию военных сил союзников.

«Если вмешаются другие страны, это может перерасти в полномасштабный конфликт», — прогнозирует Мельничук.

Как сообщалось, 10 августа во время посещения Донбасса секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Москва рассматривает Азово-Черноморский регион как плацдарм для дальнейшей экспансии. По его словам, в регионе видны «попытки РФ начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины».

Для адекватного противодействия «российской экспансии», по мнению Турчинова, необходимо усилить военно-морское присутствие Украины в Азовском море путем перебазирования части корабельно-катерного состава, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на «российские провокации».

Напомним, с конца апреля этого года Россия задержала на досмотр почти 100 украинских судов, которые следовали через Керченский пролив в Азовском море.