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Боливия просит Колумбию не покидать организацию УНАСУР

Политика

Ла-Пас обратился к Боготе с просьбой задуматься о последствиях разрыва

Ла-Пас, 13 августа 2018, 12:05 — REGNUM  12 августа правительство Боливии направило послание коллегам из Колумбии с просьбой задуматься об их решении покинуть Союз Южноамериканских наций (УНАСУР). Документ опубликован официальной страницей министерства иностранных дел Боливии.

«Многонациональное Государство Боливия вновь призывает страны Южной Америки и особенно правительство Колумбии тщательно поразмыслить, сосредоточившись на том, что объединяет нас, за пределами наших разногласий, выстраивая южноамериканскую стратегическую повестку (…)», — говорится в тексте.

«УНАСУР — это естественное пространство интеграции, которое является отличительной чертой народов Юга, потому что нас объединяет наша история и Мать-Земля, потому что мы — УНАСУР», — приводится в заключение.

Напомним, 10 августа министерство иностранных дел Колумбии заявило, что страна окончательна намерена покинуть организацию.

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Интеграционные процессы в странах Латинской Америки
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