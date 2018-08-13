Боливия просит Колумбию не покидать организацию УНАСУР

Ла-Пас, , 12:05 — REGNUM 12 августа правительство Боливии направило послание коллегам из Колумбии с просьбой задуматься об их решении покинуть Союз Южноамериканских наций (УНАСУР). Документ опубликован официальной страницей министерства иностранных дел Боливии.

«Многонациональное Государство Боливия вновь призывает страны Южной Америки и особенно правительство Колумбии тщательно поразмыслить, сосредоточившись на том, что объединяет нас, за пределами наших разногласий, выстраивая южноамериканскую стратегическую повестку (…)», — говорится в тексте.

«УНАСУР — это естественное пространство интеграции, которое является отличительной чертой народов Юга, потому что нас объединяет наша история и Мать-Земля, потому что мы — УНАСУР», — приводится в заключение.

Напомним, 10 августа министерство иностранных дел Колумбии заявило, что страна окончательна намерена покинуть организацию.