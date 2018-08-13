Франция вводит «бонус-малус» для борьбы с пластиком

Париж, , 11:58 — REGNUM Правительство намерено ввести с 2019 года систему тарифных коэффициентов «бонус-малус» для стимулирования переработки пластика, сообщает агентство France Presse.

«Завтра, когда перед покупателями встанет выбор между двумя бутылками, одна из переработанного пластика, а другая нет, первая будет дешевле», — заявила государственный секретарь по экологическому преобразованию Франции Брун Пуарсон.

Мера, которую Бруне Пуарсон хочет реализовать в 2019 году, будет состоять из введения системы тарифных коэффициентов «бонус-малус» на основные товары из пластика. Тарифы могут доходить до 10% от цены пластиковых товаров.

Во время своей избирательной кампании президент Франции Эммануэль Макрон пообещал добиться 100% переработки пластика к 2025 году. В настоящее время во Франции перерабатывается только 25%.

Браун Пуарсон подтверждает линию правительства: необходимо сотрудничать с сектором по производству продуктов из пластика, а не сразу запрещать ряд товаров.

Напомним, во Франции развернута широкомасштабная компания по борьбе с пластиком. Исполнительная власть хочет запретить торговлю пластиковыми трубочками к 2020 году.

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