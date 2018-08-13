Меган Маркл перестала общаться с отцом, как стала принцессой

Лондон, , 11:53 — REGNUM Отец жены британского принца Гарри Томас Маркл не разговаривал со своей дочерью со дня ее свадьбы, сообщает 13 августа Reuters.

По словам отца Меган Маркл, члены королевской семьи запрещают ей с ним общаться. Телефонный номер, по которому он раньше с ней связывался, отключен. Томас скучает по своей дочери и надеется, что когда-нибудь вновь сможет общаться с ней.

Напомним, Меган Маркл стала супругой принца Гарри 19 мая 2018 года. С тех пор она носит титул герцогиня Сассекская и не общается со своим отцом.

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