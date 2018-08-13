Косачёв: Россия не будет оговаривать себя, чтобы понравиться сенатору Грэму

Москва, , 11:48 — REGNUM В Совфеде выступили категорически против того, чтобы изменить свою внешнюю политику под требования американских сенаторов, глава комитета по международным делам Константин Косачёв осудил заявление сенатора Линдси Грэма о том, что «России необходимо «лучше себя вести» для нормализации отношений с США».

«Оговаривать себя ради того, чтобы понравиться господину Грэму и его единомышленникам по санкционке, Россия совершенно точно не будет. Не дождутся», — написал Косачёв в соцсети.

Парламентарий выделил в заявлении американского сенатора три момента, все — по Фрейду.

Первое — убеждённость в непогрешимости США и в отсутствии необходимости критичного самоанализа американской внешней политики и её последствий, от созидательных до разрушительных — «Мы и так ведём себя лучше всех». Второе — убеждённость в заинтересованности России нормализовать отношения с США любой ценой, осталось лишь подсказать направление — «Вы не понимаете своего счастья». И третье — подсказка цены вопроса. Вести себя про-американски, как это весьма успешно для них делают многие и многие сателлиты Америки, отказаться от самостоятельности, забыть о суверенитете и интересах. «Вести себя лучше», указал Косачёв.

«Проблема нынешнего поколения американских ястребов в том, что они меряют и пытаются менять мир по себе и под себя. Видимо, они бы вели себя именно так, как требуют от России, если бы были в чем-то слабее и в чем-то зависимее. Позиция сильного мира сего искажает сознание многих политиков и играет с ним дурную шутку. Видимо, эти политики действительно уверовали в исключительность американской нации, как верили в исключительность своих наций многие их предшественники и в первой половине ХХ века, и гораздо раньше в истории человечества. Было, проходили. Знаем, чем неизбежно закачивается одержимость собственной непогрешимостью», — рассуждает Косачёв.