Киев, , 11:27 — REGNUM К поражению наземных и морских целей готовится украинская авиация, заявил начальник отделения армейской авиации ВСУ Мухаммад Буланбаев, сообщает 13 августа УНИАН.

По его словам, украинские пилоты регулярно тренируются в акватории Азовского моря. Причина частых тренировок — «кризис», который якобы «спровоцировала» Россия. Украинские военнослужащие отмечают, что ВВС Украины тренируются преодолевать противовоздушную оборону противника и наносит удары по целям. Отмечается, что на море у ВСУ нет достаточных сил, чтобы атаковать противника, поэтому остается только авиация.

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Напомним, на Украине снова подогревают антироссийские настроения, на этот раз заявляя, что Россия якобы «незаконно» четвертый месяц блокирует украинские порты. При этом Россия лишь проводит досмотр судов в Азовском море, что разрешено договором между Украиной и Россией 2004 года.