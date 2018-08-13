Конвенцию по Каспию СМИ назвали крупной победой Москвы

Лондон, , 11:23 — REGNUM Подписание соглашения по разделу Каспийского моря, которое положило конец многолетним спорам о том, как поделить богатейшие морские ресурсы, оказалось в центре обсуждения иностранной прессы. Конвенция о статусе Каспия, которую в Казахстане подписали главы пяти государств, стала дипломатической победой, пишет британская The Guardian.

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При этом отмечается, что Иран до последнего сомневался в том, стоит ли подписывать соглашение. Камнем преткновения стал вопрос о том, как разделить морское дно. Однако из-за осложнения обстановки на Ближнем Востоке и санкций США в отношении Ирана, Тегеран смягчил свою позицию.

Дипломаты охарактеризовали документ как региональную Конституцию. Президент РФ Владимир Путин назвал каспийский саммит «исключительным, если не эпохальным», а президент Ирана Хасан Рухани заявил, что стороны «сделали очень важный шаг».

То, что подписанная Конвенция не позволяет прикаспийским странам открывать свои границы для третьих сторон, таких как США или НАТО, или разрешать какое-либо иностранное военное присутствие вообще в Каспийских водах, является «триумфом Путина», пишет издание. Как передаёт CNN, «каспийская» победа позволит Москве реализовать свои ближневосточные амбиции. Газета Daily Express назвала подписание Конвенции по Каспию «своевременной сделкой», проследовавшей после обещания президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении иранской энергетической отрасли.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на пятом каспийском саммите, который прошёл в Актау (Казахстан), президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года. Проект документа был согласован на встрече министров иностранных дел каспийских стран в Москве в декабре 2017 года. Согласно Конвенции, основная площадь водной поверхности Каспийского моря остаётся в общем пользовании сторон. При этом дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Также по согласованию сторон решаются вопросы судоходства, рыболовства, научных исследований и прокладки магистральных трубопроводов. Особо оговорено, что при реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Кроме того, документом предусмотрено, что на Каспии не допускаются вооружённые силы внерегиональных держав.

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