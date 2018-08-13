Украинские СМИ: приговор Януковичу могут вынести в ближайшем месяце

Киев, , 11:20 — REGNUM В ближайшем месяце суд может вынести приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, сообщают 13 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, на скорое окончание дела указывает то, что новый государственный адвокат Януковича в спешке знакомится с материалами. В среднем за час-полтора адвокат Юрий Рябовол успевает пролистать 1 тыс. страниц. Отмечается, что даже при такой «крейсерской» скорости Рябовол не успеет к 16 августа ознакомиться со всеми материалами.

На 16 августа назначены судебные дебаты.

Напомним, Янукович обвиняется в государственной измене и ряде других преступлений. При этом сам экс-президент находится в России, а судят его заочно.