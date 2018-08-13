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Украинские СМИ: приговор Януковичу могут вынести в ближайшем месяце

Политика

Януковичу ранее дали второго госадвоката

Украинские СМИ: приговор Януковичу могут вынести в ближайшем месяце
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 13 августа 2018, 11:20 — REGNUM  В ближайшем месяце суд может вынести приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, сообщают 13 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, на скорое окончание дела указывает то, что новый государственный адвокат Януковича в спешке знакомится с материалами. В среднем за час-полтора адвокат Юрий Рябовол успевает пролистать 1 тыс. страниц. Отмечается, что даже при такой «крейсерской» скорости Рябовол не успеет к 16 августа ознакомиться со всеми материалами.

На 16 августа назначены судебные дебаты.

Напомним, Янукович обвиняется в государственной измене и ряде других преступлений. При этом сам экс-президент находится в России, а судят его заочно.

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Дело Януковича
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