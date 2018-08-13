Отряд кораблей Северного флота вышел в Карское море

Москва, , 11:15 — REGNUM Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота зашел в Карское море в рамках арктического похода, сообщает 13 августа пресс-служба флота.

Отмечается, что отряд во главе с противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» прошел пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач. В Карском море военные планируют провести ряд учений и мониторинг ледовой обстановки.

В состав отряда входят два больших десантных корабля, ледокол, морской тральщик, танкер, а также спасательный буксир и килекторное судно.

Напомним, отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в поход из базы в городе Североморске 8 августа. Отряд взял курс в восточные районы Арктики, где военные моряки будут обеспечивать безопасность судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.

Читайте также: Отряд кораблей Северного флота вышел на защиту российской Арктики