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Отряд кораблей Северного флота вышел в Карское море

Политика

Корабли прошли пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач

Москва, 13 августа 2018, 11:15 — REGNUM  Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота зашел в Карское море в рамках арктического похода, сообщает 13 августа пресс-служба флота.

Отмечается, что отряд во главе с противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» прошел пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач. В Карском море военные планируют провести ряд учений и мониторинг ледовой обстановки.

В состав отряда входят два больших десантных корабля, ледокол, морской тральщик, танкер, а также спасательный буксир и килекторное судно.

Напомним, отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в поход из базы в городе Североморске 8 августа. Отряд взял курс в восточные районы Арктики, где военные моряки будут обеспечивать безопасность судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.

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