Суд оставил без движения иск к экс-главреду российского Forbes

Москва, , 11:11 — REGNUM Суд оставил без движения иск о защите чести и достоинства Александра Федотова, владельца медиагруппы ACMG, издающей российский журнал Forbes, к бывшему главному редактору журнала Николаю Ускову. Об этом сообщили в пресс-службе Останкинского суда Москвы.

Отмечается, что исковое заявление оставлено без движения до 23 августа. В суде подчеркнули, что до указанного срока Федотову «предоставлено время на то, чтобы устранить допущенные процессуальные нарушения».

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о двух исках: один — о разглашении коммерческой тайны, другой — о защите чести, достоинства и деловой репутации. Усков был уволен за нарушения трудового контракта и «неудовлетворенность качеством» работы в июне 2018 года. По его словам, настоящая причина увольнения заключается в его участии в передаче «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы».

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