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На ликвидацию последствий наводнения в Керале выделен миллиард рупий

Политика

Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх начал свою поездку по наиболее пострадавшим от наводнения областям штата Керала и принял решение о немедленном выделении миллиарда рупий на восстановительные работы

На ликвидацию последствий наводнения в Керале выделен миллиард рупий
Раден Салех. Наводнение на Яве. 1865

Нью-Дели, 13 августа 2018, 11:14 — REGNUM  Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх в ходе своей поездки по штату Керала оценил последствия наводнения, которое унесло жизни уже 33 человек в штате и уничтожило многие важные инфраструктурные объекты.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», он заявил, что он был потрясен масштабами бедствия, и поэтому немедленно принял решение о выделение дополнительного миллиарда рупий на восстановление штата. Более того, он заявил, что центральное правительство окажет правительству штату любую помощь, которая ему будет необходима.

В свою очередь, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж также выразила свою желание оказать поддержку жертвам наводнения и объявила о том, что пострадавшие от стихии в случае необходимости смогут оформить новые паспорта без каких-либо государственных сборов.

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