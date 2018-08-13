На ликвидацию последствий наводнения в Керале выделен миллиард рупий

Нью-Дели, , 11:14 — REGNUM Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх в ходе своей поездки по штату Керала оценил последствия наводнения, которое унесло жизни уже 33 человек в штате и уничтожило многие важные инфраструктурные объекты.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», он заявил, что он был потрясен масштабами бедствия, и поэтому немедленно принял решение о выделение дополнительного миллиарда рупий на восстановление штата. Более того, он заявил, что центральное правительство окажет правительству штату любую помощь, которая ему будет необходима.

В свою очередь, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж также выразила свою желание оказать поддержку жертвам наводнения и объявила о том, что пострадавшие от стихии в случае необходимости смогут оформить новые паспорта без каких-либо государственных сборов.