Почему депутат Рабинович предложил отсрочить «Славу Украине»

Киев, , 11:08 — REGNUM В воскресенье, 12 августа, депутат Верховной рады Вадим Рабинович выступал в эфире одного из украинских телеканалов и сказал, что считает лозунг «Слава Украине» неуместным, потому что Украина не является сейчас «процветающей сильной державой». Эту сентенцию депутат разбавил критикой в адрес действующей власти, которая, по его словам, произносит много «патриотических» лозунгов, но не совершает никаких патриотических действий.

Нужно напомнить, что «Слава Украине / Героям слава» — не только лозунг украинских националистов, получивший широкое распространение во время Великой Отечественной войны, когда националисты были союзниками нацистов. И не только излюбленное приветствие майдана. В скором времени этот лозунг может стать и официальным приветствием национальной армии. То есть призывникам из Одессы и Харькова тоже предложат произносить нацистскую речевку.

На нынешней Украине не составляет никакого труда получить имидж умного человека. Говоришь, что дважды два четыре, и это звучит, как смелое политическое заявление. Так было воспринято и одно из заявлений Рабиновича: «Патриотизм должен заключаться в том, что в результате твоих действий страна живет лучше. Если в результате твоих действий страна живет хуже, ты не патриот — ты враг».

Но больше ничего хорошего о высказываниях депутата сказать не получится.

Казалось бы, депутат Рабинович не может говорить о нацистском лозунге ничего иного, кроме как констатировать недопустимость его использования. Тем более что и электорат его преимущественно на востоке страны. Но ведь депутат Рабинович говорит совсем другое. Он не видит в лозунге никакой проблемы. Он лишь считает, что этот лозунг не ко времени.

Можно было бы подумать, что после всех известных событий депутат Рабинович просто боится реакции со стороны нацистов, которым украинское государство в некоторых случаях не мешает, а в некоторых — оказывает прямую поддержку. У такого страха были бы основания. Но это лишь часть проблемы, и неглавная.

Можно было бы обратить внимания и еще на два фактора — психологический и лексический. Безмозглая и одномерная идеология так быстро и так уверенно утвердилась в нише «единственно возможной» и в силу витальности своих адептов, и в силу отсутствия внятного альтернативного предложения в нужный момент. Ну и к тому же страна называется «Украиной», и не так уж просто объяснить, почему ей не должно быть «славы». Особенно когда у тебя такие «слушатели».

Но главная проблема состоит в том, что украинскую «оппозицию» мало интересует правда и еще меньше — победа. Их вполне устраивает ситуация, при которой у власти майдан — а они, критикуя майдан, занимают теплые и уютные кресла, получают части бюджетного пирога и ничем не рискуют. Исключения существуют, но для их подсчета хватит пальцев одной руки.

Значительное большинство украинской оппозиции, как и украинской политики вообще, живет не в пространстве своей страны, ее проблем и ее избирателей, а в пространстве автономных от граждан торгов, боев и предательств. При нынешнем раскладе сил вести настоящую борьбу опасно. Завоеванную майданом Украину избавит от завоевателей либо сила, либо распад государства. Уж точно не разборчивая «критика» в стиле депутата Рабиновича. Такая «критика» работает на ускорение процесса адаптации, то есть на уподобление завоеванных — завоевателям, намного эффективнее, чем любые действия майдана.