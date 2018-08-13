Индийским депутатам угрожают обезьяны

Нью-Дели, , 11:13 — REGNUM На заседании парламента Индии депутаты обсудили проблему обезьян в районе Нью-Дели под названием Лаченсовский Дели. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», этот район считается одним из самых безопасных и престижных во всем городе, и именно там депутаты и государственные министры получают жилье от государства.

Многим депутатам приходится тщательно выбирать местоположение своего будущего жилища или вовсе отказываться от него из-за того, что обезьян в районе стало слишком много. Обезьяны разбивают окна, ломают деревья, а также угрожают безопасности детей депутатов.

Вице-президент Индии Венкайа Нейду заявил, что он тоже часто сталкивается с угрозой со стороны обезьян и полностью солидарен с депутатами в том, что эту проблему нужно решить как можно скорее. Он предложил правительству Индии заняться этой проблемой.

Интересно, что, несмотря на подобные нападения со стороны обезьян, в самом здании парламента Индии проживают обезьяны-лангуры, которые по индийской традиции живут в священных местах.