Аргентинская молодежь отказывается от католицизма ради абортов

Буэнос-Айрес, , 11:10 — REGNUM После провала законопроекта о легализации абортов молодежь Аргентины выстраивается в очереди, чтобы в письменной форме отказаться от католической религии, передает телеканал TeleSur 13 августа.

Кампания организована Коалицией Аргентины за светское государство (сокр. CAEL). Инициаторы предлагают всем людям, крещенным в детском возрасте и чувствующим себя отчужденными от католической церкви, объявить о своем разрыве с религиозным институтом. Также участвующие в акции выступают в поддержку разделения церкви и государства. На инициативу откликнулись тысячи граждан Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, аргентинская церковь выступила решительно против законопроекта о легализации абортов. При ее участии большинство в Сенате не приняло законопроект 9 августа.

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