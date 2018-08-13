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Проект полного восстановления лесов планируют реализовать в России

Политика

С 8 по 11 августа в Устьянском районе Архангельской области проходил всероссийский чемпионат «Лесоруб XXI века»

Проект полного восстановления лесов планируют реализовать в России
Иван Шишкин. Молодые сосны

Архангельск, 13 августа 2018, 11:00 — REGNUM  Проект полного восстановления лесов в РФ, по итогам которого к 2024 г. ежегодные площади лесовосстановления в стране будут соответствовать объему вырубок, намерено реализовать Минприроды РФ. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик в рамках деловой программы чемпионата «Лесоруб 21 века» в Архангельской области.

По его словам, для реализации этих планов ежегодные площади лесовосстановления в стране должны увеличиться с нынешних 930 тыс. до 1 550 гектаров.

Особое внимание государства будет уделено развитию селекционно-семеноводческих центров, сказал Валентик, заявление которого обнародовала пресс-служба правительства Архангельской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 по 11 августа в Устьянском районе Архангельской области проходил всероссийский чемпионат «Лесоруб XXI века». В туринире приняли участие более полусотни команд из 12 регионов РФ, а также из Финляндии, Норвегии и Швеции.

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