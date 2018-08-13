Развитие Дальнего Востока: «Кормить надо лучше, тогда и улетать не будут»

Якутск, , 10:57 — REGNUM Федцентр России не оставляет попыток развивать Дальний Восток — подготовить соответствующие предложения поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Якутии очередную попытку взяться за макрорегион восприняли с недоверием и без энтузиазма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если они не закончили одну программу с ТОРами, дальневосточными гектарами и прочими инициативами, а сейчас хотят ещё какие-то вещи внедрить, то все полезные начинания могут так и остаться на уровне проектов, — опасается политолог преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов. — Стоит сейчас отменить все эти дальневосточные гектары. Местные жители, конечно, берут участки, но приезжих сюда сложно заманить. Как надо завлекать людей? Сделайте нормальные рабочие места, нормальное производство, если коренное население будет жить нормально, инфраструктура хорошая появится, то тогда и из других регионов люди потянутся. Даже молодёжь, опять же, поедет туда, где есть кинотеатры, клубы, спортивные учреждения — кому что нравится».

Эксперт считает, что начинать надо не с каких-то необычных и новых проектов, а с создания нормальных условий для жизни людей. Андрей Данилов также подчёркивает, что к развитию Дальнего Востока нужно подходить системно.

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«Давайте для своих для местных хотя бы сделаем нормальные цены, инфраструктуру, дороги, дома и прочие вещи. Тогда, когда всё это будет нормально развиваться, то и иностранные туристы к нам потянутся, и люди будут сюда переезжать. А так кто в минус 50 поедет по плохим дорогам? Только тот, кто здесь родился. Была, помнится, такая реклама байка, там на вопрос о том, почему лебеди улетают, царь Александр I говорил: «Кормить надо лучше, тогда и улетать не будут». Люди тянутся туда, где живется лучше. И если у нас будет хорошо житься, то и к нам тоже люди потянутся», — полагает политолог.

Хорошим способом привлечь людей в ДФО он также называет высокие зарплаты:

«Пока сюда едут только фанаты Дальнего Востока, потому что условия у нас здесь довольно-таки жёсткие, это все понимают, в том числе руководство страны, вот и пытаются придумать, как бы сюда загнать народ. Но надо в первую очередь думать об экономических каких-то вещах, чтобы работать здесь было гораздо более привлекательней, зарплаты здесь были бы более высокого уровня. В советское время лётчикам-полярникам и специалистам, которые прилетали на Дальний Восток строить объекты, платили огромные деньги».

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К ожиданию Медведевым проектов по развитию ДФО эксперт отнёсся скептически:

«Спросите любого таксиста, он столько проектов наговорит, сколько вы ни на одном собрании в правительстве не услышите».

Андрей Данилов также отметил, что момент упущен, и сейчас развивать Дальний Восток будет труднее, потому что на это нужны деньги.

«Даже в жирные нулевые раз за это не взялись, а сейчас попытки это сделать требуют гораздо больших вливаний», — уверен политолог.

Он также опасается политических перемен, которые исторически следовали за попытками как следует взяться за развитие Дальнего Востока.

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«Как только на Дальний Восток власть обращает внимание, этой власти недолго осталось. Потому что если мы вспомним царское время — Столыпин пытался в Сибирь пересылать людей, чтобы они развивались, ну и где царь? В советское время БАМ начали строить в 80-е годы, ветку тянуть, и советская власть тоже кончилась. И вот сейчас в эпоху стабильности опять решили взяться за Дальний Восток…», — подытожил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, доктор политических наук, политолог, профессор, декан социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдус Ярулин считает, что прежние предложения по развитию Дальнего Востока носили пиар-характер, а теперь ситуация диктует другие подходы к этому вопросу.

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«Главам дальневосточных регионов следует понимать, что нужно перестать ждать денег — их, в тех объёмах, что раньше, уже не будет. Но позитивный момент в том, что даже в таких тяжелых условиях программа развития ДФО не свёрнута. Она есть, и она будет реализовываться. Но уже в новых условиях», — отметил политолог.