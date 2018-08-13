В Венесуэле организован второй массовый марш в поддержку Николаса Мадуро

Каракас, , 10:45 — REGNUM Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы созвала своих сторонников на массовую демонстрацию в поддержку президента страны Николаса Мадуро, сообщает агентство AVN.

«В этот понедельник мы мобилизуемся во имя справедливости и мира. Мы идем с гражданско-военном союзом в защиту суверенитета и независимости Венесуэлы», — заявила партия.

Демонстрация «Отечество призывает!» пройдет 13 августа с 10 часов утра по местному времени в столице Венесуэлы Каракасе.

Первый марш в поддержку главы государства был организован неделю назад, после неудачного покушения на Николаса Мадуро. Как сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы возложили ответственность за нападение на Колумбию и США и запросили экстрадиции причастных к его организации.

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