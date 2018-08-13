Понедельник, 13 Августа 2018 года
11:14:22 МСК

В Венесуэле организован второй массовый марш в поддержку Николаса Мадуро

Политика

После покушения на президента правящая партия демонстрирует верность народа правительству

В Венесуэле организован второй массовый марш в поддержку Николаса Мадуро
Government of Venezuela ©
Николас Мадуро

Каракас, 13 августа 2018, 10:45 — REGNUM  Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы созвала своих сторонников на массовую демонстрацию в поддержку президента страны Николаса Мадуро, сообщает агентство AVN.

«В этот понедельник мы мобилизуемся во имя справедливости и мира. Мы идем с гражданско-военном союзом в защиту суверенитета и независимости Венесуэлы», — заявила партия.

Демонстрация «Отечество призывает!» пройдет 13 августа с 10 часов утра по местному времени в столице Венесуэлы Каракасе.

Первый марш в поддержку главы государства был организован неделю назад, после неудачного покушения на Николаса Мадуро. Как сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы возложили ответственность за нападение на Колумбию и США и запросили экстрадиции причастных к его организации.

Читайте также: Президент Венесуэлы мобилизует своих сторонников на митинг

Читайте также: Николас Мадуро назвал имена организаторов покушения на его жизнь

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Венесуэлы обнародовали видео с признанием одного из террористов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить