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В США произошли столкновения между националистами и антифашистами

Политика

Масштабных беспорядков удалось избежать

Вашингтон, 13 августа 2018, 10:30 — REGNUM  В столице Соединенных Штатов Вашингтоне произошли столкновения между антифашистами и националистами, сообщает 13 августа Fox News.

Сотрудники правопорядка оттеснили свыше 200 антифашистов, чтобы не допустить противоправных действий. Несколько человек были арестованы, у задержанных были изъяты предметы, используемые во время уличных протестов. Масштабных беспорядков удалось избежать.

Напомним, противостояние националистов и антифашистов в США значительно усилилось за последние годы. В частности, массовые протесты возникли в 2017 году, когда в городе Шарлотсвилль был демонтирован памятник генералу Роберту Ли.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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