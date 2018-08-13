В США произошли столкновения между националистами и антифашистами

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM В столице Соединенных Штатов Вашингтоне произошли столкновения между антифашистами и националистами, сообщает 13 августа Fox News.

Сотрудники правопорядка оттеснили свыше 200 антифашистов, чтобы не допустить противоправных действий. Несколько человек были арестованы, у задержанных были изъяты предметы, используемые во время уличных протестов. Масштабных беспорядков удалось избежать.

Напомним, противостояние националистов и антифашистов в США значительно усилилось за последние годы. В частности, массовые протесты возникли в 2017 году, когда в городе Шарлотсвилль был демонтирован памятник генералу Роберту Ли.

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