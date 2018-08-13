Hill: За сказанное в Хельсинки Трампа надо отправить в отставку

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп должен быть отправлен в отставку из-за его поведения на саммите в Хельсинки, заявил 12 августа бывший губернатор штата Вирджиния Терри Маколифф, сообщает американское издание The Hill.

По словам демократа Маколиффа, Трампу нужно перестать «обниматься» со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Представьте себе, что президент Клинтон или Обама поехали бы в Хельсинки и сделали то же, что сделал Трамп. Уже вовсю бы шли судебные процессы об импичменте», — отметил он, указав на то, что Путин является «врагом» США, который борется с ними каждый день.

«Они дестабилизируют нашу стран», — добавил он.

Напомним, после состоявшейся 16 июля встречи глав России и США в Хельсинки целый ряд как противников Трампа, так и его однопартийцев обрушились с волной критики в адрес американского лидера. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал выступление Трампа «признаком слабости».