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СМИ узнали о планах Внешэкономбанка закрыть «Проминвестбанк»

Политика

16 марта 2017 года власти Украины ввели санкции в отношении украинских отделений, а также дочерних структур банков с российским госкапиталом

СМИ узнали о планах Внешэкономбанка закрыть «Проминвестбанк»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Москва, 13 августа 2018, 10:08 — REGNUM  Внешэкономбанк (ВЭБ) готовится к закрытию дочернего банка ПАО «Проминвестбанк» на Украине, о чем свидетельствует сворачивание «активных операций» (банк перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады). Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» источник в госкорпорации и подтвердил источник, близкий к украинской «дочке».

По словам источников, Внешэкономбанк отказался от продажи «Проминвестбанка» украинскому и российскому бизнесмену Павлу Фуксу, поскольку Национальный банк Украины (НБУ) не выдал разрешения на сделку.

Отмечается, что окончательно решение по данному вопросу будет принято в ноябре текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2017 года власти Украины ввели санкции в отношении украинских отделений, а также дочерних структур банков с российским госкапиталом.

Ограничительные меры предполагают запрет указанным организациям осуществлять финансовые операции, которые предусматривают вывод финансовых средств за пределы Украины.

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