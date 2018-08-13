Кандидаты не спешат заявляться на пост главы Миасса

Миасс, Челябинская область, , 09:59 — REGNUM В челябинском Миассе пока нет кандидатов на пост главы города. Конкурс был объявлен 3 сентября, а принимать документы начали 6-го, но пока желающие себя не проявляют, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Uralpress.ru, сотрудники конкурсной комиссии даже выходили на работу в выходные. Но, по их словам, интерес к конкурсу пока ограничивается телефонными звонками.

Напомним, документы принимают до 20 августа. А нового мэра могут определить уже 26 сентября. Предыдущий конкурс успехом не увенчался — большинство членов городского собрания депутатов просто испортили бюллетени.