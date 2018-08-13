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Кандидаты не спешат заявляться на пост главы Миасса

Политика

Документы от претендентов принимают до 20 августа

Кандидаты не спешат заявляться на пост главы Миасса
Joe Whited
Пустует

Миасс, Челябинская область, 13 августа 2018, 09:59 — REGNUM  В челябинском Миассе пока нет кандидатов на пост главы города. Конкурс был объявлен 3 сентября, а принимать документы начали 6-го, но пока желающие себя не проявляют, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Uralpress.ru, сотрудники конкурсной комиссии даже выходили на работу в выходные. Но, по их словам, интерес к конкурсу пока ограничивается телефонными звонками.

Напомним, документы принимают до 20 августа. А нового мэра могут определить уже 26 сентября. Предыдущий конкурс успехом не увенчался — большинство членов городского собрания депутатов просто испортили бюллетени.

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